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У Пентагоні повідомили, що увійде до нового пакета допомоги Україні на $800 млн, крім касетних боєприпасів

08:33, 8 липня 2023
Новий пакет військової допомоги містить додаткові боєприпаси для Patriot та HIMARS, бронемашини, протитанкові комплекси Javelin та інше.
У Пентагоні повідомили, що увійде до нового пакета допомоги Україні на $800 млн, крім касетних боєприпасів
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Міністерство оборони США в п’ятницю оприлюднило подробиці нового пакета військової допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів, до якого увійшли зокрема вдосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM), або касетні снаряди.

Новий пакет військової допомоги США містить додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони Patriot та систем HIMARS, 155-мм і 100-мм артилерійські снаряди, ракети AIM-7 для протиповітряної оборони та зенітні комплекси Stinger і протитанкові комплекси Javelin.

З-поміж техніки згадується 31 155-мм гаубиця, 32 бойові машини піхоти Bradley та 32 бронетранспортери Stryker, а також 27 тактичних машин для евакуації техніки й 10 тактичних машин для буксирування й транспортування обладнання.

Крім того, у межах останнього пакета військової допомоги США передають обладнання для розмінування, ракети TOW, "високоточні авіаційні боєприпаси", безпілотні авіаційні комплекси Penguin, боєприпаси для підриву й системи для розмінування, стрілецьку зброю, понад 28 мільйонів набоїв до неї, а також запасні частини та інше польове обладнання.

Нагадаємо, що радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що Штати нададуть Україні касетні боєприпаси у рамках військової допомоги. 

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