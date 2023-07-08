В Пентагоне сообщили, что войдет в новый пакет помощи Украине на $800 млн, кроме кассетных боеприпасов

Новый пакет военной помощи включает в себя дополнительные боеприпасы для Patriot и HIMARS, бронемашины, противотанковые комплексы Javelin и другое.

Министерство обороны США в пятницу обнародовало подробности нового пакета военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов, в который вошли в частности усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения (DPICM), или кассетные снаряды.

Новый пакет военной помощи США содержит дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны Patriot и систем HIMARS, 155-мм и 100-мм артиллерийские снаряды, ракеты AIM-7 для противовоздушной обороны и зенитные комплексы Stinger и противотанковые комплексы Javelin.

Среди техники упоминается 31 155-мм гаубица, 32 боевые машины пехоты Bradley и 32 бронетранспортера Stryker, а также 27 тактических машин для эвакуации техники и 10 тактических машин для буксировки и транспортировки оборудования.

Кроме того, в рамках последнего пакета военной помощи Штаты передают оборудование для разминирования, ракеты TOW, "высокоточные авиационные боеприпасы", беспилотные авиационные комплексы Penguin, боеприпасы для подрыва и системы для разминирования, стрелковое оружие, более 28 миллионов патронов к нему, а также запасные части и другое полевое оборудование.

Напомним, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что Штаты предоставят Украине кассетные боеприпасы в рамках военной помощи.

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