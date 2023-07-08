Украина сейчас не готова к членству в НАТО, — Байден

Он отметил, что вопрос о присоединении Украины к НАТО может быть рассмотрен только после войны, а сейчас США готовы предоставить гарантии безопасности по модели Израиля.

Президент США Джо Байден в интервью CNN заявил, что вопрос о присоединении Украины к НАТО может быть рассмотрен только после окончания войны.

"Украина не готова к членству в НАТО сейчас, в разгар войны. Среди членов Альянса нет единодушия относительно принятия Украины в НАТО сейчас.

Но Украине нужно предложить рациональный путь квалификации для вступления в НАТО. А пока Украина не в НАТО, США предоставят ей такие гарантии безопасности, как Израилю" - сказал он.

Президент США отметил, что, хотя членство Украины в НАТО является преждевременным, США и союзники по Альянсу продолжат обеспечивать украинские силы обороны вооружением, необходимым для остановки российской агрессии.

Еще Байден заявил, что США готовы предоставить Украине гарантии безопасности по модели Израиля. Такие гарантии безопасности - это 10-летнее обязательство, которое берут на себя США. Они предполагают предоставление пакетов военной и финансовой помощи, а также возможность совместного производства.

Напомним, что саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11-12 июля. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что страна на предстоящем саммите НАТО ожидает получить гарантию приглашения в Альянс.

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что страна стремится получить четкое приглашение к вступлению в НАТО по упрощенной процедуре.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.