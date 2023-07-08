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Україна зараз не готова до членства в НАТО, — Байден

08:20, 8 липня 2023
Він зазначив, що питання про приєднання України до НАТО може бути розглянуте лише після війни, а зараз США готові надати гарантії безпеки по моделі Ізраїлю.
Україна зараз не готова до членства в НАТО, — Байден
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Президент США Джо Байден в інтерв'ю CNN заявив, що питання про приєднання України до НАТО може бути розглянуте лише після закінчення війни.

"Україна не готова до членства в НАТО зараз, у розпал війни. Серед членів Альянсу немає одностайності щодо прийняття України в НАТО зараз.

Але Україні потрібно запропонувати раціональний шлях кваліфікації для вступу до НАТО. А поки Україна не в НАТО, США нададуть їй такі гарантії безпеки, як Ізраїлю", - сказав він. 

Президент США наголосив, що, хоча членство України в НАТО є передчасним, США і союзники по Альянсу продовжать забезпечувати українські сили оборони озброєнням, необхідним для зупинення російської агресії.

Ще Байден заявив, що США готові надати Україні гарантії безпеки по моделі Ізраїлю. Такі гарантії безпкеки - це 10-річне зобов’язання, які беруть на себе США. Вони передбачають надання пакетів військової та фінансової допомоги, а також можливість спільного виробництва.

Нагадаємо, що саміт НАТО у Вільнюсі пройде 11-12 липня. Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що країна на саміті НАТО очікує отримати гарантію запрошення в Альянс.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна хоче отримати від НАТО чіткий сигнал, який зафіксував би шлях країни до членства в Альянсі. 

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