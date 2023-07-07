Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Українських пенсіонерів, які виїхали за кордон зобов’яжуть раз на рік проходити фізичну ідентифікацію: які наслідки непроходження

Кабмін зареєстрував законопроєкт, яким пропонується пенсіонерів зобов’язати раз на рік проходити фізичну ідентифікацію і припиняти виплати пенсій пенсіонерам, які тимчасово проживають за кордоном в разі непроходження фізичної ідентифікації.

Для злочинців, яких Україна вимагає видати у іноземних держав, будуть найкращі умови ув’язнення

Іноземні держави відмовляються екстрадувати в Україну злочинців, бо у нашій державі немає гарантій безпеки для ув’язнених – депутати пропонують тримати їх у покращених СІЗО та колоніях.

Ексзаступник голови митниці Черкаський, якого майже 2 місяці не могли звільнити, просить суд поновити його на посаді

Колишній заступник голови Державної митної служби Руслан Черкаський, якого майже 2 місяці не могли звільнити з посади просить Київський окружний адміністративний суд поновити його на посаді.

Кабмін на час воєнного стану обмежив націнку на вітчизняні яйця, батон, молоко

Урядовці продовжили на час воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування державне регулювання цін на окремі вітчизняні товари.

Держоргани більше не зможуть довільно звільняти від сплати судового збору

У законі про судовий збір передбачили обмеження, за якими правки до нього зможуть вносити лише за певною процедурою.

  1. Відео
  2. / В Україні

Киянам надійшли гучні оповіщення про небезпеку: відео лякаючого повідомлення

21:58, 7 липня 2023
Киянам прийшло екстрене оповіщення, яке супроводжувалося гучним звуковим сигналом.
Киянам надійшли гучні оповіщення про небезпеку: відео лякаючого повідомлення
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У п’ятницю, 7 липня, під час масштабної повітряної тривоги на мобільні телефоні киян прийшло екстрене оповіщення, яке також супроводжувалося звуковим сигналом.

«Київська міська військова адміністрація. Увага! Повітряна тривога (м. Київ)! Негайно прямуйте до найближчого укриття», - йшлося у повідомленні.

Як повідомив начальник КМВА Сергій Попко, зафіксовано зліт винищувачів МіГ-31К, передає Телеграм-канал КМВА.

 «Увага! Ракетна небезпека для столиці. Зафіксовано зліт винищувачів МіГ-31К, потенційного носія аеробалістичноі ракети «Кинджал». Перебувайте в укриттях до відбою тривоги!», — повідомив він.

Фото повідомлення оприлюднили кияни у соцмережах.

Пізніше Київська міська військова адміністрація повідомила, що тимчасово не буде повідомляти про початок та відбій повітряних тривог в столиці через проблеми з «екстреними оповіщеннями».

«Просимо поставитися з розумінням. Слідкуйте за повідомленнями про тривоги в додатку «Київ Цифровий», - сказано у повідомленні.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Петро Панталієнко
    Петро Панталієнко
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Юрій Пасічник
    Юрій Пасічник
    заступник голови Кіровоградського окружного адміністративного суду