Киянам надійшли гучні оповіщення про небезпеку: відео лякаючого повідомлення

Киянам прийшло екстрене оповіщення, яке супроводжувалося гучним звуковим сигналом.

У п’ятницю, 7 липня, під час масштабної повітряної тривоги на мобільні телефоні киян прийшло екстрене оповіщення, яке також супроводжувалося звуковим сигналом.

«Київська міська військова адміністрація. Увага! Повітряна тривога (м. Київ)! Негайно прямуйте до найближчого укриття», - йшлося у повідомленні.

Як повідомив начальник КМВА Сергій Попко, зафіксовано зліт винищувачів МіГ-31К, передає Телеграм-канал КМВА.

«Увага! Ракетна небезпека для столиці. Зафіксовано зліт винищувачів МіГ-31К, потенційного носія аеробалістичноі ракети «Кинджал». Перебувайте в укриттях до відбою тривоги!», — повідомив він.

Фото повідомлення оприлюднили кияни у соцмережах.

Пізніше Київська міська військова адміністрація повідомила, що тимчасово не буде повідомляти про початок та відбій повітряних тривог в столиці через проблеми з «екстреними оповіщеннями».

«Просимо поставитися з розумінням. Слідкуйте за повідомленнями про тривоги в додатку «Київ Цифровий», - сказано у повідомленні.

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