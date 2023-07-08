Зеленський у 500-й день повномасштабної війни записав звернення з острова Зміїний, відео

На острові Зміїний Зеленський вшанував памʼять полеглих героїв.

скрін

У суботу, 8 липня, у 500-й день повномасштабної війни проти російських окупантів, Президент Володимир Зеленський опублікував відео з острова Зміїний, який було деокуповано рік тому.

Разом з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком і очільником ГУР Кирилом Будановим він вшанував памʼять полеглих героїв, які боролися за звільнення острова.

"500 днів повномасштабної війни. Зміїний. Вільний острів вільної України.

Вдячний усім, хто бився тут проти окупантів. Вшанували памʼять героїв, які віддали своє життя в цій битві – одній із найважливіших за час повномасштабної війни.

Слава кожному і кожній, хто воює заради безпеки в нашому Чорному морі!

Честь!", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що 30 червня виповнився рік, як було звільнено від російських окупантів острів Зміїний.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.