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Зеленский в 500-й день полномасштабной войны записал обращение с острова Змеиный, видео

08:54, 8 июля 2023
На острове Змеиный Зеленский почтил память павших героев.
Зеленский в 500-й день полномасштабной войны записал обращение с острова Змеиный, видео
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В субботу, 8 июля, в 500-й день полномасштабной войны против российских окупантов, Президент Владимир Зеленский опубликовал видео с острова Змеиный, который был деоккупирован год назад.

Вместе с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком и главой ГУР Кириллом Будановым он почтил память павших героев, которые боролись за освобождение острова.

"500 дней полномасштабной войны. Змеиный. Свободный остров свободной Украины.

Благодарен всем, кто сражался здесь против оккупантов. Почтили память героев, отдавших свою жизнь в этой битве – одной из важнейших за время полномасштабной войны.

Слава каждому и каждой, кто сражается ради безопасности в нашем Черном море! Честь!", - сказал Зеленский.

Напомним, что 30 июня исполнился год, как был освобожден от российских оккупантов остров Змеиный.

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