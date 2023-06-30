Річниця звільнення від окупантів Зміїного: Єрмак показав відео

Глава ОП опублікував відео звільнення острова Зміїний у річницю його деокупації.

Фото: Сухопутні війська

Рік тому українські військові звільнили острів Зміїний від російьских окупантів. Відео, присвячене цій даті опублікував глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Рік тому був звільнений острів Зміїний. Контролюючи його, росіяни прагнули отримати повне домінування в небі на Півдні і постійно загрожувати Одесі.

Але Сили оборони поставили хрест на марних сподіваннях орків", — підписав відео глава ОП.

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