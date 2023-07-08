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Решение было тяжелым, — Байден рассказал, почему согласился передать кассетные снаряды Украине

09:14, 8 июля 2023
Президент США рассчитывает, что кассетные боеприпасы помогут украинским военным в контрнаступлении.
Решение было тяжелым, — Байден рассказал, почему согласился передать кассетные снаряды Украине
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Президент США Джо Байден признал, что ему непросто далось решение одобрить передачу Украине кассетных боеприпасов, но он считает это правильным решением в условиях нехватки артиллерийских снарядов. Об этом он сказал в интервью CNN.

Байден подчеркнул, что кассетные боеприпасы Украина будет получать во время "переходного периода", пока американцы не наладят производство большего количества 155-мм артиллерийских снарядов.

"Эта война связана с боеприпасами. У них (Украины. – Ред.) заканчиваются эти боеприпасы, а у нас их не хватает", – пояснил он.

По словам Байдена, это было "очень трудное решение", которое он обсуждал с американскими законодателями и союзниками – в частности теми, которые подписали Конвенцию о запрете кассетных снарядов (США, Украина и рф не присоединились к ней).

"Но главное – это то, что они (украинцы. – Ред.) или имеют оружие, чтобы остановить россиян сейчас – не дать им остановить украинское наступление через эти районы, или не имеют его. И я думаю, что оно им нужно", – подчеркнул президент США.

Напомним, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что Штаты предоставят Украине кассетные боеприпасы в рамках военной помощи. 

Позже в Пентагоне сообщили, что войдет в новый пакет помощи Украине на $800 млн, кроме кассетных боеприпасов. 

 

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