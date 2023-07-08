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  1. В мире

В Британии «не поощряют» использование Украиной кассетных боеприпасов из США

18:25, 8 июля 2023
Риши Сунак озвучил позицию Британии по поставкам кассетных боеприпасов Украине.
В Британии «не поощряют» использование Украиной кассетных боеприпасов из США
Фото: Getty Images
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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что «не поощряет» использование кассетных боеприпасов, которые США согласились отправить в Украину. Об этом сообщают Sky News.

По словам Сунака, Великобритания входит в число 123 стран, подписавших Конвенцию, запрещающую использование боеприпасов такого типа. Британский премьер-министр сказал, что Великобритания поддерживает Киев, предоставляя танки и оружие большой дальности.

«Мы будем продолжать вносить свой вклад в поддержку Украины против незаконного и непровоцированного вторжения россии, но мы сделали это, предоставив тяжелые боевые танки и недавно оружие большой дальности, и, надеюсь, все страны смогут продолжать поддерживать Украину», - заявил Сунак.

Напомним, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что Штаты предоставят Украине кассетные боеприпасы в рамках военной помощи.

Позже в Пентагоне сообщили, что войдет в новый пакет помощи Украине на $800 млн, кроме кассетных боеприпасов. 

Президент США Джо Байден признал, что ему непросто далось решение одобрить передачу Украине кассетных боеприпасов, но он считает это правильным решением в условиях нехватки артиллерийских снарядов.

Также Резников назвал пять принципов, которые Украина будет придерживаться при применении кассетных боеприпасов.

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