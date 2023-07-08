Испания выступила против предоставления Украине кассетных боеприпасов, — СМИ

Министр обороны Испании заявила, что определенное оружие и бомбы «не могут быть поставлены ни при каких обстоятельствах».

Правительство Испании выступило против передачи США Украине кассетных боеприпасов. Об этом заявила министр обороны Испании Маргарите Роблес, передает Reuters.

«Испания, основываясь на твердых обязательствах по Украине, также имеет твердое обязательство, что определенное оружие и бомбы не могут быть поставлены ни при каких обстоятельствах», - заявила она.

Роблес добавила, что решение об отправке кассетных бомб было принято правительством США, а не НАТО, членом которого является Испания.

«Нет кассетным бомбам и так законной обороне Украины, которая, как мы понимаем, не должна производиться с помощью кассетных бомб», - заявила министр.

Напомним, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что Штаты предоставят Украине кассетные боеприпасы в рамках военной помощи.

Позже в Пентагоне сообщили, что войдет в новый пакет помощи Украине на $800 млн, кроме кассетных боеприпасов.

Президент США Джо Байден признал, что ему непросто далось решение одобрить передачу Украине кассетных боеприпасов, но он считает это правильным решением в условиях нехватки артиллерийских снарядов.

Также Резников назвал пять принципов, которые Украина будет придерживаться при применении кассетных боеприпасов.

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