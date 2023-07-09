Кличко рассказал, сколько жителей Киева погибло с начала вторжения рф

Более 170 человек погибли, из которых семеро — это дети.

С начала полномасштабного вторжения россии от вражеских атак в столице погибли более 170 мирных жителей. Об этом рассказал мэр Виталий Кличко в эфире телеканала «Киев».

«путину нужна территория, ему мы, украинцы, не нужны. Потому он убивает мирное население. В нашем городе более 400 жилых домов разрушены и более 170 человек погибло мирного населения, из которых семеро — это дети», — отметил Кличко.

Ранее мы писали, что киевляне могут пройти обучение, как поступать в условиях радиационного и химического загрязнения.

А еще киевлянам пришли громкие оповещения об опасности.

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