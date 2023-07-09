В Киеве работает единый номер 112 для экстренных служб

Коммуникационный центр уже обрабатывает входящую информацию и покрывает столицу.

В Киеве полноценно ввели службу 112 – единственный номер для всех чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Он отметил, что коммуникационный центр уже обрабатывает входящую информацию и покрывает столицу.

«К операторам поступают звонки от граждан. Далее запросы направляют в необходимые подразделения, которые соответственно реагируют.

Важно, что работают операторы, владеющие жестовым языком, которые могут общаться с заявителями по видеозвонку. Для этого необходимо отправить смс-сообщение на номер 112 и ждать ссылки на соединение», – добавил глава МВД.

Клименко подчеркнул, что введение единой экстренной службы в Киеве – это только начало. Далее ее будут производить в городах миллионниках, а впоследствии – по всей Украине.

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