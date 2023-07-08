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  1. В Украине

Украинские пограничники сбили российский дрон в Одесской области: фото

23:58, 8 июля 2023
Заходивший из акватории Черного моря дрон эффектно посадили пограничники Одесского отряда.
Украинские пограничники сбили российский дрон в Одесской области: фото
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Украинские защитники сбили вражеский беспилотник «Шахед» в Одесской области. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Заходивший из акватории Черного моря дрон эффектно посадили пограничники Одесского отряда.

«Бойцы услышали вражеского «мопеда» и, применив все возможные способы поражения, заставили захлебнуться его собственным запасом взрывчатки и подавиться своими же щебнями», – добавляют пограничники.

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