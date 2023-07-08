Украинские пограничники сбили российский дрон в Одесской области: фото

Заходивший из акватории Черного моря дрон эффектно посадили пограничники Одесского отряда.

Украинские защитники сбили вражеский беспилотник «Шахед» в Одесской области. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Заходивший из акватории Черного моря дрон эффектно посадили пограничники Одесского отряда.

«Бойцы услышали вражеского «мопеда» и, применив все возможные способы поражения, заставили захлебнуться его собственным запасом взрывчатки и подавиться своими же щебнями», – добавляют пограничники.

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