Українські прикордонники збили російський дрон в Одеській області: фото

Дрон, який заходив з акваторії Чорного моря, ефектно посадили прикордонники Одеського загону.

Українські захисники збили ворожий безпілотник «Шахед» в Одеській області. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Дрон, який заходив з акваторії Чорного моря, ефектно посадили прикордонники Одеського загону.

«Бійці почули ворожого «мопеда» і, застосувавши усі можливі засоби ураження, змусили захлинутися його власним запасом вибухівки й подавитися своїми ж друзками», – додають прикордонники.

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