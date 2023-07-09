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Кличко розповів, скільки жителів Києва загинуло від початку вторгнення рф

13:06, 9 липня 2023
Понад 170 людей загинуло, з яких семеро — це діти.
Кличко розповів, скільки жителів Києва загинуло від початку вторгнення рф
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Від початку повномасштабного вторгнення росії від ворожих атак у столиці загинуло понад 170 мирних мешканців. Про це розповів мер Віталій Кличко в ефірі телеканалу Київ.

«путіну потрібна територія, йому ми, українці, не потрібні. Тому він вбиває мирне населення. У нашому місті понад 400 житлових будинків зруйновано і понад 170 людей загинуло мирного населення, з яких семеро — це діти», — зазначив Кличко.

Раніше ми писали, що кияни можуть пройти навчання, як діяти в умовах радіаційного та хімічного забруднення.

А ще киянам надійшли гучні оповіщення про небезпеку.

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