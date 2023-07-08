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  1. У світі

Іспанія виступила проти надання Україні касетних боєприпасів, — СМИ

18:51, 8 липня 2023
Міністр оборони Іспанії заявила, що певна зброя і бомби «не можуть бути поставлені за жодних обставин».
Іспанія виступила проти надання Україні касетних боєприпасів, — СМИ
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Уряд Іспанії виступив проти передачі США Україні касетних боєприпасів. Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарите Роблес, передає Reuters.

«Іспанія, ґрунтуючись на твердих зобов'язаннях щодо України, також має тверде зобов'язання, що певна зброя і бомби не можуть бути поставлені за жодних обставин», - заявила вона.

Роблес додала, що рішення про відправку касетних бомб було ухвалено урядом США, а не НАТО, членом якого є Іспанія.

«Ні касетним бомбам і так законній обороні України, яка, як ми розуміємо, не повинна здійснюватися за допомогою касетних бомб», - заявила міністр.

Нагадаємо, що радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що Штати нададуть Україні касетні боєприпаси у рамках військової допомоги. 

Згодом у Пентагоні повідомили, що увійде до нового пакета допомоги Україні на $800 млн, крім касетних боєприпасів. 

Президент США Джо Байден визнав, що йому непросто далось рішення схвалити передання Україні касетних боєприпасів, та він вважає це правильним рішенням в умовах нестачі артилерійських снарядів.

Також Резніков назвав п'ять принципів, яких Україна дотримуватиметься під час застосування касетних боєприпасів.

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