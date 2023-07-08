Резніков пояснив, як ЗСУ використовуватимуть касетні боєприпаси

Міністр оборони назвав п'ять принципів, яких Україна дотримуватиметься під час застосування касетних боєприпасів.

Фото: УП

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що касетні боєприпаси допоможуть завдати якомога більше втрат російським окупантам. Про це він написав у Twitter.

З його слів, касетні снаряди є визвольною зброєю, яка допоможе звільняти українські території, рятуючи життя солдатів.

"Хочу наголосити, що при реалізації нашого невід'ємного права на самооборону ми й надалі суворо дотримуватимемося всіх міжнародних гуманітарних конвенцій, підписаних і ратифікованих Україною", — зазначив міністр.

Резніков заявив, що Україні потрібно повернути території та зберегти життя людей, для чого необхідно завдати більшої шкоди ворогові.

"Чим більше втрат ми їм завдамо, тим більше життів українців зможемо врятувати. У наших інтересах зберегти життя наших солдатів. Ось чому ми продовжуватимемо робити це, використовуючи всі смертоносні озброєння, які є у нас", — підкреслив очільник відомства.

Також Резніков назвав п'ять принципів, яких Україна дотримуватиметься під час застосування касетних боєприпасів:

застосування лише для деокупації своїх територій. Україна не обстрілюватиме ними територію рф;

не використовувати боєприпаси у міській забудові, а лише в районах зосередження російських військ для прориву ліній оборони;

суворий облік застосування касетних снарядів;

території, де застосовувалися ці боєприпаси, будуть пріоритетними для розмінування;

повідомлення партнерам про використання цих снарядів для звітності та контролю.

Нагадаємо, що радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що Штати нададуть Україні касетні боєприпаси у рамках військової допомоги.

Згодом у Пентагоні повідомили, що увійде до нового пакета допомоги Україні на $800 млн, крім касетних боєприпасів.

Президент США Джо Байден визнав, що йому непросто далось рішення схвалити передання Україні касетних боєприпасів, та він вважає це правильним рішенням в умовах нестачі артилерійських снарядів.

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