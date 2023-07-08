Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
У Міграційній службі не змогли пояснити порядок зняття з реєстрації осіб за адресою житла, яке зруйновано

У ДМС надали відповідь, з якої незрозуміло, чи може новий власник «виписати» осіб зі своєї власності за новим законом.

НАЗК пропонує Раді зменшити максимальний розмір внеску на підтримку партії

У парламенті зареєстровано законопроєкт, яким пропонується зменшити максимальний розмір внеску на підтримку партії від громадян та бізнесу та заборонити фінансувати партії державними підприємствам.

Кабмін пропонує Раді припинити виплату пенсій пенсіонерам, які отримували виплату від окупантів: є умова

Уряд зареєстрував у парламенті законопроєкт, яким пропонується припинити виплату української пенсії, пенсіонерам, що отримували виплату від РФ за умови, якщо вони це задекларують у заяві, однак на осіб, які «забули» про російську пенсію може потенційно чекати сюрприз.

Декларації посадовців, які будуть подані останніми, НАЗК перевірятиме в першу чергу – НАЗК

Керівництво НАЗК умовляннями та погрозами закликає чиновників, депутатів, суддів подавати декларації за 2021 та 2022 роки.

Не заможні: НАЗК пропонує скасувати спецперевірку деяких слідчих та дізнавачів і повну перевірку їх декларацій

На думку НАЗК, поширення на категорію дізнавачів вимог щодо обов’язкової повної перевірки декларацій та проведення спеціальної перевірки є обтяжливим, та, як показала практика, їх декларації не містять статків.

  1. В Україні

Резніков пояснив, як ЗСУ використовуватимуть касетні боєприпаси

11:52, 8 липня 2023
Міністр оборони назвав п'ять принципів, яких Україна дотримуватиметься під час застосування касетних боєприпасів.
Резніков пояснив, як ЗСУ використовуватимуть касетні боєприпаси
Фото: УП
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що касетні боєприпаси допоможуть завдати якомога більше втрат російським окупантам. Про це він написав у Twitter.

З його слів, касетні снаряди є визвольною зброєю, яка допоможе звільняти українські території, рятуючи життя солдатів.

"Хочу наголосити, що при реалізації нашого невід'ємного права на самооборону ми й надалі суворо дотримуватимемося всіх міжнародних гуманітарних конвенцій, підписаних і ратифікованих Україною", — зазначив міністр.

Резніков заявив, що Україні потрібно повернути території та зберегти життя людей, для чого необхідно завдати більшої шкоди ворогові.

"Чим більше втрат ми їм завдамо, тим більше життів українців зможемо врятувати. У наших інтересах зберегти життя наших солдатів. Ось чому ми продовжуватимемо робити це, використовуючи всі смертоносні озброєння, які є у нас", — підкреслив очільник відомства.

Також Резніков назвав п'ять принципів, яких Україна дотримуватиметься під час застосування касетних боєприпасів:

  • застосування лише для деокупації своїх територій. Україна не обстрілюватиме ними територію рф;
  • не використовувати боєприпаси у міській забудові, а лише в районах зосередження російських військ для прориву ліній оборони;
  •  суворий облік застосування касетних снарядів;
  •  території, де застосовувалися ці боєприпаси, будуть пріоритетними для розмінування;
  •  повідомлення партнерам про використання цих снарядів для звітності та контролю.

Нагадаємо, що радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що Штати нададуть Україні касетні боєприпаси у рамках військової допомоги. 

Згодом у Пентагоні повідомили, що увійде до нового пакета допомоги Україні на $800 млн, крім касетних боєприпасів. 

Президент США Джо Байден визнав, що йому непросто далось рішення схвалити передання Україні касетних боєприпасів, та він вважає це правильним рішенням в умовах нестачі артилерійських снарядів.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Ємець
    Олександр Ємець
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Іван Рибак
    Іван Рибак
    суддя Київського апеляційного суду