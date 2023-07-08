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НАЗК пропонує Раді зменшити максимальний розмір внеску на підтримку партії

У парламенті зареєстровано законопроєкт, яким пропонується зменшити максимальний розмір внеску на підтримку партії від громадян та бізнесу та заборонити фінансувати партії державними підприємствам.

Кабмін пропонує Раді припинити виплату пенсій пенсіонерам, які отримували виплату від окупантів: є умова

Уряд зареєстрував у парламенті законопроєкт, яким пропонується припинити виплату української пенсії, пенсіонерам, що отримували виплату від РФ за умови, якщо вони це задекларують у заяві, однак на осіб, які «забули» про російську пенсію може потенційно чекати сюрприз.

Декларації посадовців, які будуть подані останніми, НАЗК перевірятиме в першу чергу – НАЗК

Керівництво НАЗК умовляннями та погрозами закликає чиновників, депутатів, суддів подавати декларації за 2021 та 2022 роки.

Не заможні: НАЗК пропонує скасувати спецперевірку деяких слідчих та дізнавачів і повну перевірку їх декларацій

На думку НАЗК, поширення на категорію дізнавачів вимог щодо обов’язкової повної перевірки декларацій та проведення спеціальної перевірки є обтяжливим, та, як показала практика, їх декларації не містять статків.

Засідання комітетів Верховної Ради й надалі будуть проходити у закритому для ЗМІ форматі

Карантин завершився, але комітети продовжать роботу без ЗМІ та запрошених.

  1. В Україні

Окупанти продовжують мінування Запорізької АЕС, – розвідка

11:13, 8 липня 2023
Зазначається, що на територію ЗАЕС доставляються міни та вибухові речовини.
Окупанти продовжують мінування Запорізької АЕС, – розвідка
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Російські окупанти продовжують мінування Запорізької атомної електростанції та об’єктів на території станції. Про це повідомляє ГУР МО.

"Наразі на територію ЗАЕС доставляються міни та вибухові речовини.

В технічних приміщеннях та у машинних залах встановлені мінно-вибухові загородження, які складаються з керованих дистанційно та некерованих протипіхотних мін спрямованого типу.

Здебільшого використовуються міни спрямованого типу радянських зразків: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 4 липня Збройні Сили України повідомили про можливу підготовку, найближчим часом, провокації на території ЗАЕС.

У МОЗ розповіли, що має бути в тривожній валізці на випадок теракту на ЗАЕС. 

МАГАТЕ запросило у росіян доступ до дахів реакторів ЗАЕС. Але, як стало відомо, 8 липня, експерти отримали більше доступу до об’єктів Запорізької АЕС, но поки без доступу до дахів будівель станції. 

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