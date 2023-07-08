Російські окупанти продовжують мінування Запорізької атомної електростанції та об’єктів на території станції. Про це повідомляє ГУР МО.
"Наразі на територію ЗАЕС доставляються міни та вибухові речовини.
В технічних приміщеннях та у машинних залах встановлені мінно-вибухові загородження, які складаються з керованих дистанційно та некерованих протипіхотних мін спрямованого типу.
Здебільшого використовуються міни спрямованого типу радянських зразків: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що 4 липня Збройні Сили України повідомили про можливу підготовку, найближчим часом, провокації на території ЗАЕС.
У МОЗ розповіли, що має бути в тривожній валізці на випадок теракту на ЗАЕС.
МАГАТЕ запросило у росіян доступ до дахів реакторів ЗАЕС. Але, як стало відомо, 8 липня, експерти отримали більше доступу до об’єктів Запорізької АЕС, но поки без доступу до дахів будівель станції.
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