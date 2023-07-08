Зазначається, що на територію ЗАЕС доставляються міни та вибухові речовини.

Російські окупанти продовжують мінування Запорізької атомної електростанції та об’єктів на території станції. Про це повідомляє ГУР МО.

"Наразі на територію ЗАЕС доставляються міни та вибухові речовини.

В технічних приміщеннях та у машинних залах встановлені мінно-вибухові загородження, які складаються з керованих дистанційно та некерованих протипіхотних мін спрямованого типу.

Здебільшого використовуються міни спрямованого типу радянських зразків: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 4 липня Збройні Сили України повідомили про можливу підготовку, найближчим часом, провокації на території ЗАЕС.

У МОЗ розповіли, що має бути в тривожній валізці на випадок теракту на ЗАЕС.

МАГАТЕ запросило у росіян доступ до дахів реакторів ЗАЕС. Але, як стало відомо, 8 липня, експерти отримали більше доступу до об’єктів Запорізької АЕС, но поки без доступу до дахів будівель станції.

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