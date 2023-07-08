Оккупанты продолжают минирование Запорожской АЭС, – разведка

Отмечается, что на территорию ЗАЭС доставляются мины и взрывчатые вещества.

Российские оккупанты продолжают минирование Запорожской атомной электростанции и объектов на территории станции. Об этом сообщает ГУР МО.

"В настоящее время на территорию ЗАЭС доставляются мины и взрывчатые вещества.

В технических помещениях и машинных залах установлены минно-взрывные заграждения, которые состоят из управляемых дистанционно и неуправляемых противопехотных мин направленного типа.

В большинстве своем используются мины направленного типа советских образцов: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200", - говорится в сообщении.

Напомним, что 4 июля Вооруженные Силы Украины сообщили о возможной подготовке в ближайшее время провокации на территории ЗАЭС.

В Минздраве рассказали, что должно быть в тревожном чемоданчике на случай теракта на ЗАЭС.

МАГАТЭ запросило у россиян доступ к крышам реакторов ЗАЭС. Но, как стало известно, 8 июля, эксперты получили больше доступа к объектам Запорожской АЭС, но пока без доступа к крышам зданий станции.

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