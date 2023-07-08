Резников объяснил, как ВСУ будут использовать кассетные боеприпасы

Министр обороны назвал пять принципов, которые Украина будет придерживаться при применении кассетных боеприпасов.

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Министр обороны Алексей Резников заявил, что кассетные боеприпасы помогут нанести как можно больше потерь российским оккупантам. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, кассетные снаряды являются освободительным оружием, которое поможет освобождать украинские территории, спасая жизнь солдат.

"Хочу подчеркнуть, что при реализации нашего неотъемлемого права на самооборону мы и дальше будем строго соблюдать все международные гуманитарные конвенции, подписанные и ратифицированные Украиной", — отметил министр.

Резников заявил, что Украине нужно вернуть территории и сохранить жизнь людей, для чего необходимо нанести больший урон врагу.

"Чем больше потерь мы им нанесем, тем больше жизней украинцев сможем спасти. В наших интересах сохранить жизнь наших солдат. Вот почему мы будем продолжать делать это, используя все у нас смертоносные вооружения", — подчеркнул глава ведомства.

Также Резников назвал пять принципов, которых Украина будет придерживаться при применении кассетных боеприпасов:

применение только для деоккупации своих территорий. Украина не будет обстреливать ими территорию рф;

не использовать боеприпасы в городской застройке, а только в районах сосредоточения российских войск для прорыва линий обороны;

строгий учет применения кассетных снарядов;

территории, где применялись эти боеприпасы, будут приоритетными для разминирования;

сообщения партнерам об использовании этих снарядов для отчетности и контроля.

Напомним, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что Штаты предоставят Украине кассетные боеприпасы в рамках военной помощи.

Позже в Пентагоне сообщили, что войдет в новый пакет помощи Украине на $800 млн, кроме кассетных боеприпасов.

Президент США Джо Байден признал, что ему непросто далось решение одобрить передачу Украине кассетных боеприпасов, но он считает это правильным решением в условиях нехватки артиллерийских снарядов

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