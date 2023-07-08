Канада виступила проти постачання Україні касетних боєприпасів

Канада суворо дотримується Конвенції щодо заборони касетних боєприпасів, яку підписали 123 країни, і не має наміру підтримувати рішення США.

Влада Канади виступає проти надання Україні касетних боєприпасів. Про це йдеться в заяві уряду країни, опублікованій порталом CTV News.

Зазначається, що Канада суворо дотримується Конвенції щодо заборони касетних боєприпасів, яку підписали 123 країни, і не має наміру підтримувати рішення США.

«Ми не підтримуємо використання касетних боєприпасів та прагнемо покласти край впливу такого виду зброї на цивільне населення, особливо на дітей», – йдеться у заяві.

Ерл Теркотт, який очолював канадську делегацію на переговорах щодо ухвалення Конвенції та був колишнім головним радником ООН при уряді Лаосу, порівняв рішення, ухвалене США, з подіями війни у В'єтнамі.

«Під час війни у В'єтнамі проводилися великі килимові бомбардування, і війна закінчилася для Америки наприкінці 70-х років, продовжується в Південно-Східній Азії і зараз. Люди продовжують гинути через застосування цього виду зброї», – резюмував Теркотт.

Нагадаємо, що радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що Штати нададуть Україні касетні боєприпаси у рамках військової допомоги.

Згодом у Пентагоні повідомили, що увійде до нового пакета допомоги Україні на $800 млн, крім касетних боєприпасів.

Президент США Джо Байден визнав, що йому непросто далось рішення схвалити передання Україні касетних боєприпасів, та він вважає це правильним рішенням в умовах нестачі артилерійських снарядів.

Також Резніков назвав п'ять принципів, яких Україна дотримуватиметься під час застосування касетних боєприпасів.

Проти надання Україні касетних боєприпасів виступили проти Іспанія та Британія.

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