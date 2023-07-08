Канада выступила против поставок Украине кассетных боеприпасов

Канада строго соблюдает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов, которую подписали 123 страны, и не намерена поддерживать решение США.

Власти Канады выступают против предоставления Украине кассетных боеприпасов. Об этом говорится в заявлении правительства страны, опубликованном порталом CTV News.

Отмечается, что Канада строго соблюдает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов, которую подписали 123 страны, и не намерена поддерживать решение США.

«Мы не поддерживаем использование кассетных боеприпасов и стремимся положить конец влиянию такого вида оружия на гражданское население, особенно на детей», – говорится в заявлении.

Эрл Теркотт, возглавлявший канадскую делегацию на переговорах по принятию Конвенции и бывший главный советник ООН при правительстве Лаоса, сравнил решение, принятое США, с событиями войны во Вьетнаме.

«Во время войны во Вьетнаме проводились большие ковровые бомбардировки, и война закончилась для Америки в конце 70-х годов, продолжается в Юго-Восточной Азии и сейчас. Люди продолжают гибнуть из-за применения этого вида оружия», – резюмировал Теркотт.

Напомним, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что Штаты предоставят Украине кассетные боеприпасы в рамках военной помощи.

Позже в Пентагоне сообщили, что войдет в новый пакет помощи Украине на $800 млн, кроме кассетных боеприпасов.

Президент США Джо Байден признал, что ему непросто далось решение одобрить передачу Украине кассетных боеприпасов, но он считает это правильным решением в условиях нехватки артиллерийских снарядов.

Также Резников назвал пять принципов, которые Украина будет придерживаться при применении кассетных боеприпасов.

Против предоставления Украине кассетных боеприпасов выступили против Испания и Великобритания.

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