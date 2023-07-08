Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Стоимость практического экзамена на право управления автомобилем в странах ЕС – известны расценки

Главный сервисный центр МВД призвал граждан обязательно приходить на экзамены в Украине, если удалось получить талон.

Депутаты поддержали законопроект Зеленского об отмене празднования Рождества 7 января

Комитет Верховной Рады по социальной политике рекомендует депутатам одобрить за основу и в целом президентский законопроект об отмене празднования Рождества 7 января, а также изменение дат празднования Дня Защитников и защитниц и Дня Украинской Государственности.

Разоблачители коррупции до сих пор не получили предназначенные им 10% вознаграждения – НАПК

В НАПК ожидают решений Высшего антикоррупционного суда.

Судьи, депутаты и госслужащие должны будут декларировать покупку валюты на сумму более 3500 долларов

Кабмин зарегистрировал законопроект, которым предлагается ввести обязанность декларировать сделки по купле-продаже валюты, если размер сделки превышает 134 тысячи грн.

Конкурс на должности прокуроров Офиса Генпрокурора – новые дополнительные вакансии

Офис Генпрокурора хочет заполнить уже 58 вакантных должностей прокуроров, срок подачи документов – до 27 июля.

  1. В мире

Канада выступила против поставок Украине кассетных боеприпасов

19:48, 8 июля 2023
Канада строго соблюдает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов, которую подписали 123 страны, и не намерена поддерживать решение США.
Канада выступила против поставок Украине кассетных боеприпасов
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Власти Канады выступают против предоставления Украине кассетных боеприпасов. Об этом говорится в заявлении правительства страны, опубликованном порталом CTV News.

Отмечается, что Канада строго соблюдает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов, которую подписали 123 страны, и не намерена поддерживать решение США.

«Мы не поддерживаем использование кассетных боеприпасов и стремимся положить конец влиянию такого вида оружия на гражданское население, особенно на детей», – говорится в заявлении.

Эрл Теркотт, возглавлявший канадскую делегацию на переговорах по принятию Конвенции и бывший главный советник ООН при правительстве Лаоса, сравнил решение, принятое США, с событиями войны во Вьетнаме.

«Во время войны во Вьетнаме проводились большие ковровые бомбардировки, и война закончилась для Америки в конце 70-х годов, продолжается в Юго-Восточной Азии и сейчас. Люди продолжают гибнуть из-за применения этого вида оружия», – резюмировал Теркотт.

Напомним, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что Штаты предоставят Украине кассетные боеприпасы в рамках военной помощи.

Позже в Пентагоне сообщили, что войдет в новый пакет помощи Украине на $800 млн, кроме кассетных боеприпасов. 

Президент США Джо Байден признал, что ему непросто далось решение одобрить передачу Украине кассетных боеприпасов, но он считает это правильным решением в условиях нехватки артиллерийских снарядов.

Также Резников назвал пять принципов, которые Украина будет придерживаться при применении кассетных боеприпасов.

Против предоставления Украине кассетных боеприпасов выступили против Испания и Великобритания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Ємець
    Олександр Ємець
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Іван Рибак
    Іван Рибак
    суддя Київського апеляційного суду