Оккупанты готовятся к возможным боевым действиям на территории Крыма, — Минобороны

Россияне готовятся к возможным боевым действиям на территории оккупированного Крыма. Так, оккупанты строят дополнительные оборонительные сооружения. Об этом сообщает официальная медиа-площадка Минобороны Украины Military Media Center.
По данным Минобороны, с целью отражения потенциального наступления, оккупационные войска рф проводят фортификацию местности в северной, западной и восточной частях полуострова.
По имеющейся информации также происходит усиление защиты Крымских перешейков.
В Азовском и Черном морях российские войска сосредоточены на недопущении атак на свои корабли и пункты базирования флота.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.