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  1. В Украине

Оккупанты готовятся к возможным боевым действиям на территории Крыма, — Минобороны

20:19, 8 июля 2023
Российские военные строят дополнительные оборонительные постройки.
Оккупанты готовятся к возможным боевым действиям на территории Крыма, — Минобороны
Фото: slovoidilo.ua
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Россияне готовятся к возможным боевым действиям на территории оккупированного Крыма. Так, оккупанты строят дополнительные оборонительные сооружения. Об этом сообщает официальная медиа-площадка Минобороны Украины Military Media Center.

По данным Минобороны, с целью отражения потенциального наступления, оккупационные войска рф проводят фортификацию местности в северной, западной и восточной частях полуострова.

По имеющейся информации также происходит усиление защиты Крымских перешейков.

В Азовском и Черном морях российские войска сосредоточены на недопущении атак на свои корабли и пункты базирования флота.

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