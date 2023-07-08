Оккупанты готовятся к возможным боевым действиям на территории Крыма, — Минобороны

Российские военные строят дополнительные оборонительные постройки.

Фото: slovoidilo.ua

Россияне готовятся к возможным боевым действиям на территории оккупированного Крыма. Так, оккупанты строят дополнительные оборонительные сооружения. Об этом сообщает официальная медиа-площадка Минобороны Украины Military Media Center.

По данным Минобороны, с целью отражения потенциального наступления, оккупационные войска рф проводят фортификацию местности в северной, западной и восточной частях полуострова.

По имеющейся информации также происходит усиление защиты Крымских перешейков.

В Азовском и Черном морях российские войска сосредоточены на недопущении атак на свои корабли и пункты базирования флота.

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