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Окупанти готуються до можливих бойових дій на території Криму, — Міноборони

20:19, 8 липня 2023
Російські військові будують додаткові оборонні споруди.
Окупанти готуються до можливих бойових дій на території Криму, — Міноборони
Фото: slovoidilo.ua
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Росіяни готуються до можливих бойових дій на території окупованого Криму. Так, окупанти будують додаткові оборонні споруди. Про це повідомляє офіційний медіа-майданчик Міноборони України Military Media Center.

За даними Міноборони, з метою відбиття потенційного наступу, окупаційні війська рф проводять фортифікацію місцевості у північній, західній та східній частинах півострову.

За наявною інформацією, також відбувається посилення захисту Кримських перешийків.

В Азовському та Чорному морях тим часом російські війська зосереджені на недопущенні атак на свої кораблі та пункти базування флоту.

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