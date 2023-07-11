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В Белом доме рассказали, почему США решили предоставить Украине кассетные боеприпасы

11:29, 11 июля 2023
Джейк Салливан заявил, что без кассетных снарядов ВСУ не смогут ни проводить наступление, ни защищать свои позиции.
В Белом доме рассказали, почему США решили предоставить Украине кассетные боеприпасы
Фото: ЕРА/UPG
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Без кассетных снарядов ВСУ не смогут не только проводить наступление, но и защищать свои позиции. Поэтому США приняли решение о передаче этих боеприпасов нашей стране. Об этом сообщил на брифинге советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Президент Байден, когда говорил об артиллерийских снарядах, которые предоставляли США и другие члены и партнеры Украине, их запасы истощаются. Не предоставляя кассетные снаряды сейчас, Украина не сможет не только проводить наступление, но и защищать свои позиции. Мы не оставим Украину беззащитной и точка", - сказал Салливан.

Поэтому, по его словам, когда перед США стал выбор по передаче Украине кассетных снарядов, они решили предоставить это вооружение, "несмотря на сложности, опасность и риски для гражданского населения".

"Когда началась война, мы стали постепенно наращивать производство артиллерийских снарядов. И когда уровень производства будет удовлетворять потребности Украины, мы перестанем снабжать кластерными бомбами. Я не могу вам сказать точный период времени. Точно это будут месяцы. Вопрос в том, сколько именно" , - добавил советник Байдена.

Президент США Джо Байден признал, что ему непросто далось решение одобрить передачу Украине кассетных боеприпасов, но он считает это правильным решением в условиях нехватки артиллерийских снарядов.

Также Резников назвал пять принципов, которые Украина будет придерживаться при применении кассетных боеприпасов.

Против предоставления Украине кассетных боеприпасов выступили против ИспанияВеликобритания и Канада.

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