Институт судебных экспертиз имени Бокариуса закупал продукцию российских производителей – новый руководитель Института проводит проверку

Национальный научный центр «ИНСТИТУТ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО ПРОФЕССОРА Н. С. БОКАРИУСА» в 2021 году провел тендер на закупку двух комплектов аппаратно-программных комплексов для определения подлинности, содержания токсичных микропримесей и метилового спирта.
1 декабря 2021 победителем было избрано ООО «НПП «АЛЛХИМ-СЕРВИС» с предложением 2,19 млн грн. Это ООО должно было поставить в Институт аппаратно-программные комплексы на базе хроматографа «Хроматек-Кристалл-5000», производителем которого является ЗАО СКБ «Хроматек», работающий в Йошкар-Оле (РФ).
По данному факту Институтом Минюста приняты меры согласно действующему законодательству.
Закупка была произведена в период, когда Институт возглавлял Александр Клюев.
По открытым данным, в июне 2023 года он был уволен с должности после выявления злоупотреблений с распределением бюджетных средств. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц).
Как сообщили «Судебно-юридической газете» в Институте, факт закупки обнаружен во время мониторинга деятельности Александра Клюева, который сейчас проводит новый руководитель Института Сергей Тюленев. Результаты проверки будут обнародованы в июле.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.