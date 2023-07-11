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Институт судебных экспертиз имени Бокариуса закупал продукцию российских производителей – новый руководитель Института проводит проверку

Факт закупки выявлен во время мониторинга деятельности бывшего главы Александра Клюева, который сейчас проводит новый руководитель Института Сергей Тюленев.

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Институт судебных экспертиз имени Бокариуса закупал продукцию российских производителей – новый руководитель Института проводит проверку

11:10, 11 июля 2023
Факт закупки выявлен во время мониторинга деятельности бывшего главы Александра Клюева, который сейчас проводит новый руководитель Института Сергей Тюленев.
Институт судебных экспертиз имени Бокариуса закупал продукцию российских производителей – новый руководитель Института проводит проверку
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Национальный научный центр «ИНСТИТУТ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО ПРОФЕССОРА Н. С. БОКАРИУСА» в 2021 году провел тендер на закупку двух комплектов аппаратно-программных комплексов для определения подлинности, содержания токсичных микропримесей и метилового спирта.

1 декабря 2021 победителем было избрано ООО «НПП «АЛЛХИМ-СЕРВИС» с предложением 2,19 млн грн. Это ООО должно было поставить в Институт аппаратно-программные комплексы на базе хроматографа «Хроматек-Кристалл-5000», производителем которого является ЗАО СКБ «Хроматек», работающий в Йошкар-Оле (РФ).

По данному факту Институтом Минюста приняты меры согласно действующему законодательству.

Закупка была произведена в период, когда Институт возглавлял Александр Клюев.

По открытым данным, в июне 2023 года он был уволен с должности после выявления злоупотреблений с распределением бюджетных средств. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц).

Как сообщили «Судебно-юридической газете» в Институте, факт закупки обнаружен во время мониторинга деятельности Александра Клюева, который сейчас проводит новый руководитель Института Сергей Тюленев. Результаты проверки будут обнародованы в июле.

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