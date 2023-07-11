Институт судебных экспертиз имени Бокариуса закупал продукцию российских производителей – новый руководитель Института проводит проверку

Факт закупки выявлен во время мониторинга деятельности бывшего главы Александра Клюева, который сейчас проводит новый руководитель Института Сергей Тюленев.

Национальный научный центр «ИНСТИТУТ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО ПРОФЕССОРА Н. С. БОКАРИУСА» в 2021 году провел тендер на закупку двух комплектов аппаратно-программных комплексов для определения подлинности, содержания токсичных микропримесей и метилового спирта.

1 декабря 2021 победителем было избрано ООО «НПП «АЛЛХИМ-СЕРВИС» с предложением 2,19 млн грн. Это ООО должно было поставить в Институт аппаратно-программные комплексы на базе хроматографа «Хроматек-Кристалл-5000», производителем которого является ЗАО СКБ «Хроматек», работающий в Йошкар-Оле (РФ).

По данному факту Институтом Минюста приняты меры согласно действующему законодательству.

Закупка была произведена в период, когда Институт возглавлял Александр Клюев.

По открытым данным, в июне 2023 года он был уволен с должности после выявления злоупотреблений с распределением бюджетных средств. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц).

Как сообщили «Судебно-юридической газете» в Институте, факт закупки обнаружен во время мониторинга деятельности Александра Клюева, который сейчас проводит новый руководитель Института Сергей Тюленев. Результаты проверки будут обнародованы в июле.

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