НАБУ сообщило о подозрении экс-нардепу Георгию Логвинскому по делу «Золотого мандарина»

Экс-депутату сообщили о подозрении в организации завладения более 54 млн грн из госбюджета.

НАБУ и САП сообщили бывшему народному депутату о подозрении в организации завладения и легализации 54,179 млн грн из госбюджета, другим из подозреваемых вручены измененные сообщения о подозрении. Об этом сообщает НАБУ.

В ведомстве не называют фамилию экс-депутата, но, по данным СМИ, речь идет о Георгии Логвинском.

Он стал седьмым подозреваемым в рамках так называемого дела «Золотого мандарина». Это стало возможным из-за прекращения экс-нардепа иммунитета, который он имел как родственник судьи ЕСПЧ. Поскольку в преддверии прекращения иммунитета экс-нардеп покинул территорию Украины, о подозрении ему сообщили заочно.

По версии следствия, подозреваемый на протяжении 2013-2016 годов, разработал и реализовал преступную схему по завладению средствами государственного бюджета путем введения в заблуждение Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по спорным правоотношениям между подконтрольным другим соучастникам преступления предприятием с признаками фиктивности ООО «Золотой Мандарин Ойл» и ПАО «Киевэнерго».

Так, в сентябре 2013 года представитель ООО «Золотой Мандарин Ойл» по указанию подозреваемого направил в ЕСПЧ заявление о взыскании из госбюджета Украины 54,179 млн грн как невыплаченной ПАО «Киевэнерго» задолженности по решению суда, якобы выполнившегося с 2009 года.

Однако, как выяснили детективы, на момент обращения в ЕСПЧ, ООО «Золотой Мандарин Ойл» не принимало меры, направленные на взыскание указанной задолженности, поскольку все его имущество и счета были арестованы для целей обеспечения исполнения обязательств по долгам перед государственным АО « Родовид Банк» на сумму более 70 млн грн, а директор этого предприятия был привлечен к уголовной ответственности за мошенничество с финансовыми ресурсами.

Кроме того, подозреваемые скрыли от суда тот факт, что ООО «Золотой Мандарин Ойл» накануне обращения в ЕСПЧ отступило права требования к ПАО «Киевэнерго» в пользу другого предприятия и получило за это 54,18 млн грн.

В дальнейшем, как считает следствие, бывший нардеп договорился с руководством Министерства юстиции Украины, при содействии которого Правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора и фактически признал вину государства за невыполнение решения суда по спору между двумя частными компаниями, право требования по какой компании ООО «Золотой Мандарин Ойл» было отчуждено.

На основании этой декларации в пользу подконтрольного экс-нардепу и его приспешникам предприятия было повторно перечислено 54,179 млн грн, но на этот раз из государственного бюджета. Указанные денежные средства с использованием услуг конвертационных центров в дальнейшем легализованы.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в июне 2017 года, а в январе 2020 сообщили о подозрении шестерым участникам схемы.

Квалификация: ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.209 УК Украины.

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