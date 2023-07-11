Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Институт судебных экспертиз имени Бокариуса закупал продукцию российских производителей – новый руководитель Института проводит проверку

Факт закупки выявлен во время мониторинга деятельности бывшего главы Александра Клюева, который сейчас проводит новый руководитель Института Сергей Тюленев.

Восстановить дисциплинарные полномочия Совета правосудия пока не удается – что известно

В Верховной Раде подозревают, что иностранные посольства и проекты помощи блокируют возобновление рассмотрения жалоб на судей.

Машина времени: Денис Маслов заимствовал норму о запрете злоупотребления правами из законопроекта Петра Порошенко

Наказание адвокатов в уголовном процессе за предоставление безосновательных отводов судьям и неявки уже было прописано в законопроекте Петра Порошенко в 2018 году, и эти положения фактически дублируются в проекте Дениса Маслова.

В Верховном Суде прокомментировали законодательные идеи о наказании адвокатов за злоупотребление правами в процессе

Злоупотребление правами в процессе является проблемой, но формировать этическую основу поведения для адвокатов должна сама адвокатура, - председатель ВС.

Правоохранители до сих пор не нашли 445,8 тысячи долларов в получении которых подозревают экс-председателя Верховного Суда Князева

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Омельченко заявляет, что правоохранители до сих пор не нашли 445,8 тысячи долларов, которые по версии обвинения, являются частью взятки, в получении которой подозревают Князева.

  1. В Украине

НАБУ сообщило о подозрении экс-нардепу Георгию Логвинскому по делу «Золотого мандарина»

10:58, 11 июля 2023
Экс-депутату сообщили о подозрении в организации завладения более 54 млн грн из госбюджета.
НАБУ сообщило о подозрении экс-нардепу Георгию Логвинскому по делу «Золотого мандарина»
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

НАБУ и САП сообщили бывшему народному депутату о подозрении в организации завладения и легализации 54,179 млн грн из госбюджета, другим из подозреваемых вручены измененные сообщения о подозрении. Об этом сообщает НАБУ.

В ведомстве не называют фамилию экс-депутата, но, по данным СМИ, речь идет о Георгии Логвинском.

Он стал седьмым подозреваемым в рамках так называемого дела «Золотого мандарина». Это стало возможным из-за прекращения экс-нардепа иммунитета, который он имел как родственник судьи ЕСПЧ. Поскольку в преддверии прекращения иммунитета экс-нардеп покинул территорию Украины, о подозрении ему сообщили заочно.

По версии следствия, подозреваемый на протяжении 2013-2016 годов, разработал и реализовал преступную схему по завладению средствами государственного бюджета путем введения в заблуждение Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по спорным правоотношениям между подконтрольным другим соучастникам преступления предприятием с признаками фиктивности ООО «Золотой Мандарин Ойл» и ПАО «Киевэнерго».

Так, в сентябре 2013 года представитель ООО «Золотой Мандарин Ойл» по указанию подозреваемого направил в ЕСПЧ заявление о взыскании из госбюджета Украины 54,179 млн грн как невыплаченной ПАО «Киевэнерго» задолженности по решению суда, якобы выполнившегося с 2009 года.

Однако, как выяснили детективы, на момент обращения в ЕСПЧ, ООО «Золотой Мандарин Ойл» не принимало меры, направленные на взыскание указанной задолженности, поскольку все его имущество и счета были арестованы для целей обеспечения исполнения обязательств по долгам перед государственным АО « Родовид Банк» на сумму более 70 млн грн, а директор этого предприятия был привлечен к уголовной ответственности за мошенничество с финансовыми ресурсами.

Кроме того, подозреваемые скрыли от суда тот факт, что ООО «Золотой Мандарин Ойл» накануне обращения в ЕСПЧ отступило права требования к ПАО «Киевэнерго» в пользу другого предприятия и получило за это 54,18 млн грн.

В дальнейшем, как считает следствие, бывший нардеп договорился с руководством Министерства юстиции Украины, при содействии которого Правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора и фактически признал вину государства за невыполнение решения суда по спору между двумя частными компаниями, право требования по какой компании ООО «Золотой Мандарин Ойл» было отчуждено.

На основании этой декларации в пользу подконтрольного экс-нардепу и его приспешникам предприятия было повторно перечислено 54,179 млн грн, но на этот раз из государственного бюджета. Указанные денежные средства с использованием услуг конвертационных центров в дальнейшем легализованы.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в июне 2017 года, а в январе 2020 сообщили о подозрении шестерым участникам схемы.

Квалификация: ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.209 УК Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Слива
    Юрій Слива
    суддя Київського апеляційного суду
  • Анна Майбоженко
    Анна Майбоженко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва