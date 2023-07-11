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Інститут судових експертиз імені Бокаріуса закупав продукцію російських виробників, - новий керівник Інституту проводить перевірку

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Інститут судових експертиз імені Бокаріуса закупав продукцію російських виробників, - новий керівник Інституту проводить перевірку

11:10, 11 липня 2023
Факт закупівлі виявлено під час моніторингу діяльності колишнього очільника Олександра Клюєва, який зараз проводить новий керівник Інституту Сергій Тюлєнєв.
Інститут судових експертиз імені Бокаріуса закупав продукцію російських виробників, - новий керівник Інституту проводить перевірку
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Національний науковий центр «ІНСТИТУТ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ІМЕНІ ЗАСЛУЖЕНОГО ПРОФЕСОРА М. С. БОКАРІУСА» у 2021 році провів тендер на закупівлю двох комплектів апаратно-програмних комплексів для визначення автентичності, вмісту токсичних мікродомішок і метилового спирту в горілці та спирту та для визначення детального вуглеводного аналізу бензину.

1 грудня 2021 року переможцем було обрано ТОВ «НВП «АЛЛХІМ-СЕРВІС» з пропозицією 2,19 млн грн. Це ТОВ мало поставити в Інститут апаратно-програмні комплекси на базі хроматографа «Хроматек-Кристал-5000», виробником якого є ЗАТ СКБ «Хроматек», що працює у Йошкар-Олі (РФ).

Наразі за цим фактом Інститутом Мінюсту вжиті заходи згідно чинного законодавства.

Закупка була проведена у період, коли Інститут очолював Олександр Клюєв.

За відкритими даними, у червні 2023 року його було звільнено з посади після виявлення зловживань із розподілом бюджетних коштів. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб).

Як повідомили «Судово-юридичній газеті» в Інституті, факт закупівлі виявлено під час моніторингу діяльності Олександра Клюєва, який зараз проводить новий керівник Інституту Сергій Тюлєнєв. Результати перевірки будуть оприлюднені у липні.

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