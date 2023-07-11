Інститут судових експертиз імені Бокаріуса закупав продукцію російських виробників, - новий керівник Інституту проводить перевірку

Факт закупівлі виявлено під час моніторингу діяльності колишнього очільника Олександра Клюєва, який зараз проводить новий керівник Інституту Сергій Тюлєнєв.

Національний науковий центр «ІНСТИТУТ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ІМЕНІ ЗАСЛУЖЕНОГО ПРОФЕСОРА М. С. БОКАРІУСА» у 2021 році провів тендер на закупівлю двох комплектів апаратно-програмних комплексів для визначення автентичності, вмісту токсичних мікродомішок і метилового спирту в горілці та спирту та для визначення детального вуглеводного аналізу бензину.

1 грудня 2021 року переможцем було обрано ТОВ «НВП «АЛЛХІМ-СЕРВІС» з пропозицією 2,19 млн грн. Це ТОВ мало поставити в Інститут апаратно-програмні комплекси на базі хроматографа «Хроматек-Кристал-5000», виробником якого є ЗАТ СКБ «Хроматек», що працює у Йошкар-Олі (РФ).

Наразі за цим фактом Інститутом Мінюсту вжиті заходи згідно чинного законодавства.

Закупка була проведена у період, коли Інститут очолював Олександр Клюєв.

За відкритими даними, у червні 2023 року його було звільнено з посади після виявлення зловживань із розподілом бюджетних коштів. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб).

Як повідомили «Судово-юридичній газеті» в Інституті, факт закупівлі виявлено під час моніторингу діяльності Олександра Клюєва, який зараз проводить новий керівник Інституту Сергій Тюлєнєв. Результати перевірки будуть оприлюднені у липні.

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