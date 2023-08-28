США рассматривают передачу Украине кассетных боеприпасов большей дальности, — СМИ

США могут передать Украине кассетные боеприпасы большей дальности. Администрация Джо Байдена рассматривает несколько важных вариантов усиления западной военной поддержки Украины. Поскольку видит вероятность, что война будет продолжаться и в следующем году, сообщает The Washington Post.
Как говорится в материале, в Вашингтоне растет поддержка кассетных боеприпасов для РСЗО, которые могут поражать территорию на большее расстояние, чем артиллерийские боеприпасы. Их США начали поставлять нашему государству в прошлом месяце.
По данным издания, Вашингтон также упорно трудится над планом создания украинских сил будущего, которые могли бы сдерживать дальнейшую российскую агрессию. Истребители F-16, которые начнут поступать через несколько месяцев, будут частью этого плана.
Кроме того, американские чиновники работают с союзниками над многими другими системами вооружения и обучения.
Ранее мы писали, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что без кассетных снарядов ВСУ не смогут не только проводить наступление, но и защищать свои позиции.
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