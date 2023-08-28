США рассматривают передачу Украине кассетных боеприпасов большей дальности, — СМИ

Отмечается, что в США есть несколько важных новых вариантов, как усилить военную поддержку Украины.

США могут передать Украине кассетные боеприпасы большей дальности. Администрация Джо Байдена рассматривает несколько важных вариантов усиления западной военной поддержки Украины. Поскольку видит вероятность, что война будет продолжаться и в следующем году, сообщает The Washington Post.

Как говорится в материале, в Вашингтоне растет поддержка кассетных боеприпасов для РСЗО, которые могут поражать территорию на большее расстояние, чем артиллерийские боеприпасы. Их США начали поставлять нашему государству в прошлом месяце.

По данным издания, Вашингтон также упорно трудится над планом создания украинских сил будущего, которые могли бы сдерживать дальнейшую российскую агрессию. Истребители F-16, которые начнут поступать через несколько месяцев, будут частью этого плана.

Кроме того, американские чиновники работают с союзниками над многими другими системами вооружения и обучения.

Ранее мы писали, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что без кассетных снарядов ВСУ не смогут не только проводить наступление, но и защищать свои позиции.

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