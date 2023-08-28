Элтон Джон попал в больницу после падения в его доме в Ницце

Британский певец прошел обследование в больнице после бытового инцидента.

Источник фото: Focus.UA

76-летний британский певец Элтон Джон был госпитализирован в Монако после бытового инцидента в его доме на Мон-Борон в Ницце, – сообщает Nice Matin.

Инцидент произошел ночью с 27 на 28 августа, однако только сегодня утром его госпитализировали в больницу Монако. Отмечается, что у артиста незначительные травмы, однако наблюдение врачей не помешало.

Певец был госпитализирован в ортопедическое отделение больницы Принцессы Грейс в Монако. Он прошел сканирование головного мозга и поясничного отдела позвоночника, которое не выявило переломов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.