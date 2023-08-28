Елтон Джон потрапив до лікарні після падіння у його будинку в Ніцці

Британський співак пройшов обстеження в лікарні після побутового інциденту.

Джерело фото: Focus.UA

76-річний британський співак Елтон Джон був госпіталізований в Монако після побутового інциденту в його будинку на Мон-Борон в Ніцці, – повідомляє Nice Matin.

Інцидент стався вночі з 27 на 28 серпня, однак тільки сьогодні вранці його госпіталізували в лікарну Монако. Відзначається, що у артиста незначні травми, проте спостереження лікарів не завадило.

Співак був госпіталізований в ортопедичне відділення лікарні Принцеси Грейс в Монако. Він пройшов сканування головного мозку і поперекового відділу хребта, яке не виявило переломів.

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