Завладели ₴700 000 «боевых» выплат: в Харьковской области подозревают чиновников военкомата

Начальник военкомата и начальник группы связи насчитали своей знакомой более 680 тысяч гривен «боевых», как за службу на фронте.

В Харьковской области чиновников военкомата подозревают в завладении 700 тыс грн «боевых» выплат. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

«При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона доложено о подозрении начальнику районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Харьковской области и начальнику группы связи этого РТЦК и СП.

Им инкриминировано завладение чужим имуществом, совершенное в особо крупных размерах в условиях военного положения (ч. 4 ст. 191 УК Украины)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемые разработали план завладения денежным довольствием военнослужащих, в том числе дополнительными вознаграждениями.

«Суть схемы заключалась во включении в личный состав лица, не проходившего военную службу, с целью начисления ему денежного довольствия, премий и дополнительных вознаграждений якобы за непосредственное участие в боевых действиях.

На эту роль согласилась знакомая начальника военкомата, которая фактически не выполняла функциональные обязанности и не выходила на службу», - отметили в ОГП.

Таким образом, подозреваемые с марта 2022 года по июль 2023 года завладели более 680 тыс грн.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер и отстранении от занимаемых должностей.

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