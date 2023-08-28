Имущество Окружного админсуда Киева передадут Хозяйственному суду Киева

Хозяйственный суд Киева получит мониторы, ноутбуки, системные блоки, сканер.

Имущество ликвидированного в декабре 2022 года Окружного административного суда города Киева продолжают передавать другим судам.

Согласно приказу Государственной судебной администрации № 411 от 28 августа 2023 года, в течение месяца Хозяйственный суд Киева получит из фондов Окружного административного суда города Киева ряд средств информатизации.

Речь идет о следующем имуществе:

мониторы – 5 штук

системные блоки – 4 штуки

ноутбуки – 3 штуки

сканер протяженный – 1 штука

многофункциональное устройство – 1 штука

С текстом приказа ГСА можно ознакомиться ниже:

Отметим, что в июле из ОАС г. Киева в Херсонский апелляционный суд также было передано три комплекта фиксации судебного заседания в режиме звуко, видео записи и видеоконференцсвязи.

Напомним, что 13 декабря 2022 года Президент подписал указ о ликвидации Окружного административного суда города Киева. Вместо ОАС г. Киев должен заработать новый Киевский городской окружной административный суд.

Автор: Вячеслав Хрипун

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