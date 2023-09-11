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Имущество ликвидированного Окружного админсуда Киева передадут ВККС

Еще часть оборудования передадут Киевскому окружному административному суду.

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Имущество ликвидированного Окружного админсуда Киева передадут ВККС

17:20, 11 сентября 2023
Еще часть оборудования передадут Киевскому окружному административному суду.
Имущество ликвидированного Окружного админсуда Киева передадут ВККС
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Имущество и оборудование ликвидированного в декабре 2022 года Окружного административного суда города Киева продолжают передавать в распоряжение других судов и органов судейского управления.

Так, 8 сентября 2023 года и. о. главы Государственной судебной администрации Максим Пампура подписал приказ о передаче имущества ОАС г. Киева в распоряжение Высшей квалификационной комиссии судей и Киевского окружного административного суда.

Так, ВККС в течение месяца со дня приказа получит:

системные блоки – 31 штука

мониторы – 34 штуки

источники бесперебойного питания – 14 штук

ручка-сканер – 10 штук

микросистемы обработки данных – 6 штук

сканеры – 2 штуки

В свою очередь Киевский окружной административный суд (КОАС) в течение месяца получит:

системные блоки – 18 штук

мониторы – 18 штук

источники бесперебойного питания – 18 штук

ноутбуки – 12 штук

принтеры – 10 штук

многофункциональные устройства – 8 штук

системы фиксирования судебного заседания в режиме звукозаписи, видеозаписи и видеоконференцсвязи – 4 штуки

сканеры – 4 штуки

С текстом приказа ГСА можно ознакомиться ниже:

Отметим, что в августе часть имущества ОАС г. Киева также была передана Хозяйственному суду города Киева, а в июле – Херсонскому апелляционному суду.

Напомним, что 13 декабря 2022 года Президент подписал указ о ликвидации Окружного административного суда города Киева. Вместо ОАС г. Киев должен заработать новый Киевский городской окружной административный суд.

Автор: Вячеслав Хрипун

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