Имущество ликвидированного Окружного админсуда Киева передадут ВККС

Имущество и оборудование ликвидированного в декабре 2022 года Окружного административного суда города Киева продолжают передавать в распоряжение других судов и органов судейского управления.
Так, 8 сентября 2023 года и. о. главы Государственной судебной администрации Максим Пампура подписал приказ о передаче имущества ОАС г. Киева в распоряжение Высшей квалификационной комиссии судей и Киевского окружного административного суда.
Так, ВККС в течение месяца со дня приказа получит:
системные блоки – 31 штука
мониторы – 34 штуки
источники бесперебойного питания – 14 штук
ручка-сканер – 10 штук
микросистемы обработки данных – 6 штук
сканеры – 2 штуки
В свою очередь Киевский окружной административный суд (КОАС) в течение месяца получит:
системные блоки – 18 штук
мониторы – 18 штук
источники бесперебойного питания – 18 штук
ноутбуки – 12 штук
принтеры – 10 штук
многофункциональные устройства – 8 штук
системы фиксирования судебного заседания в режиме звукозаписи, видеозаписи и видеоконференцсвязи – 4 штуки
сканеры – 4 штуки
С текстом приказа ГСА можно ознакомиться ниже:
Отметим, что в августе часть имущества ОАС г. Киева также была передана Хозяйственному суду города Киева, а в июле – Херсонскому апелляционному суду.
Напомним, что 13 декабря 2022 года Президент подписал указ о ликвидации Окружного административного суда города Киева. Вместо ОАС г. Киев должен заработать новый Киевский городской окружной административный суд.
Автор: Вячеслав Хрипун
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