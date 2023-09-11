Байден сомневается, что Китай на фоне экономических проблем вторгнется на Тайвань

Американский лидер отметил, что Китай по ряду причин сейчас испытывает сложную проблему в экономике.

Президент США Джо Байден заявил, что спад в экономике Китая уменьшает вероятность того, что Пекин вторгнется на Тайвань, передает «Голос Америки».

Американский лидер провел ряд переговоров с китайским руководством на самом высоком уровне за последние месяцы.

Отмечается, что Байден пытался поддерживать коммуникации с Китаем, чтобы снизить температуру в международных конфликтах, в частности из-за Тайваня, самоуправляющийся остров, на который Китай претендует.

«Я не думаю, что это будет побуждать Китай вторгнуться на Тайвань, – сказал Байден об экономических проблемах страны. - На самом деле наоборот, видимо, нет такой мощности, как раньше».

Напомним, в августе Китай провел военные учения возле острова Тайвань.

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