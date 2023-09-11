Прогресс Украины в судебной реформе поразителен, — министр иностранных дел Германии Анналена Бербок

Несмотря на впечатляющий, по ее словам, прогресс в судебной реформе, Анналена Бербок призвала Украину делать больше для борьбы с коррупцией.

Источник фото МИД Германии

Украина должна делать больше для борьбы с коррупцией. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Киев 11 сентября.

Как отмечает Politico, Анналена Бербок в понедельник во время внезапного визита в Киев призвала Украину активизировать усилия по борьбе с коррупцией.

«Украина все еще должна пройти путь в имплементации антиолигархического закона и борьбе с коррупцией», – сказала Бербок по прибытии в украинскую столицу.

Немецкий министр высоко оценила «впечатляющий» прогресс Киева в судебной реформе и законодательстве о средствах массовой информации.

Вместе с тем, Европейская комиссия осторожно относится к установлению фиксированного срока для процесса вступления Украины в ЕС — не в последнюю очередь из-за беспокойства по поводу коррупции в стране.

Как отметила Бербок, перспектива вступления Украины в ЕС в 2030 году «была бы отличной для людей в Украине».

«К сожалению, сейчас бурлит война, и какой бы жестокой она ни была, коротких путей быть не может. Все страны-кандидаты – Украина, Молдова, страны Западных Балкан – должны принять решительные действия по реформам. И ЕС тоже должен подготовиться к расширению. Ближайшие годы для этого решающие», добавила она.

Напомним, ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев призвал к дальнейшему прогрессу в программе реформ в Украине, включая борьбу с коррупцией и обеспечение независимости и добродетели украинских антикоррупционных органов и судов.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.