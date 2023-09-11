Прогрес України у судовій реформі є вражаючим, — міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок

Незважаючи на вражаючий, за її словами, прогрес у судовій реформі, Анналена Бербок закликала Україну робити більше для боротьби з корупцією.

Джерело фото МЗС Німеччини

Україна має робити більше для боротьби з корупцією. Про це зазначила Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Києва 11 вересня.

Як зазначає Politico, Анналена Бербок у понеділок під час раптового візиту до Києва закликала Україну активізувати зусилля у боротьбі з корупцією.

«Україна все ще має пройти шлях у імплементації антиолігархічного закону та боротьбі з корупцією», – сказала Бербок після прибуття в українську столицю.

Німецький міністр високо оцінила «вражаючий» прогрес Києва у судовій реформі та законодавстві про засоби масової інформації.

Разом з тим, Європейська комісія обережно ставиться до встановлення фіксованого терміну для процесу вступу України до ЄС — не в останню чергу через занепокоєння щодо корупції в країні.

Як зазначила Бербок, перспектива вступу України до ЄС в 2030 році «була б чудовою для людей в Україні».

«На жаль, зараз вирує війна, і якою б жорстокою вона не була, коротких шляхів бути не може. Усі країни-кандидати – Україна, Молдова, країни Західних Балкан – мають вжити рішучих дій щодо реформ. І ЄС також повинен підготуватися до розширення. Найближчі роки для цього вирішальні», додала вона.

Нагадаємо, раніше Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва закликав до подальшого прогресу в програмі реформ в Україні, включаючи боротьбу з корупцією та забезпечення незалежності та доброчесності українських антикорупційних органів і судів.

Автор: Наталя Мамченко

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