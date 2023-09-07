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Ентоні Блінкен обговорив забезпечення незалежності та доброчесності антикорупційних органів і судів під час візиту до Києва

Держсекретар США Блінкен під час візиту до Києва закликав до подальшого прогресу в програмі реформ в Україні, включаючи боротьбу з корупцією та забезпечення незалежності та доброчесності українських антикорупційних органів і судів, - Держдеп.

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Ентоні Блінкен обговорив забезпечення незалежності та доброчесності антикорупційних органів і судів під час візиту до Києва

11:13, 7 вересня 2023
Держсекретар США Блінкен під час візиту до Києва закликав до подальшого прогресу в програмі реформ в Україні, включаючи боротьбу з корупцією та забезпечення незалежності та доброчесності українських антикорупційних органів і судів, - Держдеп.
Ентоні Блінкен обговорив забезпечення незалежності та доброчесності антикорупційних органів і судів під час візиту до Києва
Фото: Держдеп
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Під час візиту до Києва Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав до подальшого прогресу в програмі реформ в Україні, включаючи боротьбу з корупцією та захист незалежності та доброчесності українських антикорупційних органів і судів.

Як зазначає офіційний веб-сайт Держдепу, «Державний секретар Ентоні Дж. Блінкен відвідав Київ 6 вересня, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, щоб підкреслити непохитну підтримку США захисту України її суверенної території та народу України проти триваючої агресії Росії.

Блінкен також обговорив додаткову допомогу США та закликав до подальшого прогресу в програмі реформ в Україні, включаючи боротьбу з корупцією та захист незалежності та доброчесності українських антикорупційних органів і судів».

Також повідомляється, що у Києві Блінкен оголосив, що США, серед іншого, нададуть «203 мільйони доларів США на підтримку прозорості та підзвітності інституцій, підтримку ключових реформ у сфері боротьби з корупцією, верховенства права та сектору правосуддя; а також створити потенціал для розслідування та судового переслідування військових злочинів, скоєних Росією».

Ентоні Блінкен також натякнув на скору зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена. «Я з нетерпінням чекаю на обговорення цілої низки питань, які у нас є, і я знаю, що Президент буде з нетерпінням чекати зустрічі з вами найближчим часом», - зазначив він.

В цілому, допомога Україні у понад 1 млрд доларів США, про яку оголосив Ентоні Блінкен під час візиту, включає $5,4 млн з конфіскованих активів російських олігархів для підтримки реінтеграції та реабілітації ветеранів

«Ми беремо участь у допомозі Уряду України в боротьбі з корупцією та зусиллях із забезпечення підзвітності та повної прозорості всієї допомоги, яку ми надаємо, а також безпеки наданих США оборонних виробів і технологій. Ми з Президентом Зеленським сьогодні обговорили ці питання та важливість продовження реформ і боротьби з корупцією для демократичного майбутнього України», - цитує Ентоні Блінкена Держдеп.

У Держдепі підкреслили, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Сполучені Штати надали через механізми Світового банку 43,2 млрд доларів допомоги у сфері безпеки, 2,9 млрд доларів гуманітарної допомоги та 20,5 млрд доларів бюджетної підтримки.

Автор: Наталя Мамченко

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