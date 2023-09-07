В рф планують поставити ув'язнених на військовий облік

Країна-агресорка хоче реєструвати на облік тих призовників та військовозобов'язаних, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі.

В рф мають намір поставити на військовий облік призовників та військовозобов'язаних, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі. Про це повідомляють росЗМІ.

Так, ЗМІ посилаються на підготовлений міністерством оборони проєкт постанови уряду.

Згідно з новими правилами пункт 15 «Положення про військовий облік» виключає підпункт, який звільняє від обліку громадян, що сидять у в’язницях. міністерство країни-агресорки хоче, щоб ув’язнені за злочини мали реєструватися на службу без виклику до комісії. Для них запровадять «особливий реєстр».

«Особливий військовий облік здійснюється виправними установами кримінально-виконавчої системи та військовими комісаріатами за місцем знаходження установ кримінально-виконавчої системи», - йдеться в проєкті.

У в’язницях та колоніях складатимуть переліки ув’язнених, які мають військовий облік, і оновлюватимуть їх залежно від переведення або звільнення засуджених. Ці переліки надсилатимуть до військових комісаріатів.

Документ передбачає, що раз на рік списки «особливого військового обліку» перевірятимуться з документами військкоматів.

Закони набудуть чинності після схвалення радою федерації й підписання російським диктатором Путіним.

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