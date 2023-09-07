Страна-агрессорка хочет регистрировать на учет призывников и военнообязанных, которые отбывают наказание в местах лишения свободы.

В рф намерены поставить на военный учет призывников и военнообязанных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Об этом сообщают росСМИ.

Так, СМИ ссылаются на подготовленный министерством обороны проект постановления правительства.

Согласно новым правилам, пункт 15 «Положения о военном учете» исключает подпункт, освобождающий от учета сидящих в тюрьмах граждан. министерство страны-агрессорки хочет, чтобы заключенные за преступления должны были регистрироваться на службу без вызова в комиссию. Для них введут «особый реестр».

«Особый военный учет осуществляется исправительными учреждениями уголовно-исполнительной системы и военными комиссариатами по месту нахождения учреждений уголовно-исполнительной системы», - говорится в проекте.

В тюрьмах и колониях будут составлять перечни заключенных, имеющих военный учет, и обновлять их в зависимости от перевода или освобождения осужденных. Эти перечни будут направляться в военные комиссариаты.

Документ предполагает, что раз в год списки «особого военного учета» будут проверяться с документами военкоматов.

Законы вступят в силу после одобрения советом федерации и подписания российским диктатором Путиным.

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