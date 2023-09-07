В Кривом Роге разоблачили информатора рф, который передавал врагу направления полетов авиации ВСУ

По данным СБУ, мужчина фиксировал направления полетов боевых самолетов и вертолетов ВСУ, выполнявших задания на фронте.

Фото: СБУ

Служба безопасности разоблачила в Кривом Роге российского информатора, который "сливал" направления полетов боевой авиации ВСУ.

Как сообщается, он фиксировал направления полетов украинских самолетов и вертолетов, выполнявших задачи на передовой.

Полученную информацию переправлял через запрещенную в Украине соцсеть «Вконтакте» в виде фотографий с координатами.

По данным следствия, вражеским агентом оказался житель Кривого Рога, который после начала вторжения рф стал собирать и распространять сведения о дислокации ВСУ.

Сообщается, что он вышел на свою знакомую из Краснодара рф, находящуюся в поле зрения российских спецслужб.

Именно через нее информация о маршрутах перемещения украинской военной техники и последствиях воздушных атак могли попасть к оккупантам.

Во время обыска у мужчины была обнаружена компьютерная техника, которую он использовал в подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

Также в его доме изъяли запретную символику коммунистического режима.

Агенту рф сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ);

ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и националистического тоталитарных режимов).

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