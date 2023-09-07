Не только ракеты: в Воздушных силах спрогнозировали, что рф готовит атаки на Украину осенью

оккупанты, вероятно, будут использовать не только ракеты, но и «шахеды» собственного производства.

Осенью россия может прибегнуть к массовым обстрелам Украины. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, оккупанты будут использовать не только ракеты, но и «шахеды» собственного производства.

«Следует ожидать, что враг не откажется от своих планов бить в осенне-зимний период по определенным объектам критической инфраструктуры. Возможно использование ракет еще старых советских таких как Х-22, возможно, С-300 для нанесения ударов по прифронтовым территориям», - сказал Игнат.

Он предположил, что более новое вооружение, высокоточные ракеты, враг, вероятно, будет использовать для ударов в глубь Украины. Также представитель считает, что россияне могут сосредоточить на ударных дронах.

«Все же, вероятно, больше враг сосредоточит внимание на производстве БПЛА типа «шахед». Есть уже у них возможности у себя их складывать. Поэтому, вероятно, будут наращивать именно «шахеды» и будет больше появляться «шахедов», чтобы атаковать нашу критическую инфраструктуру. Таких сценариев следует ожидать и готовить средства противодействия», - добавил спикер.

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