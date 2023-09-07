На Аллее смелости в Киеве появилась еще одна именная табличка

Именная табличка посвященная главе правительства Королевства Дания Мэтте Фредериксен.

Источник фото: president.gov.ua

На Аллее смелости на площади Конституции в Киеве появилась именная табличка, посвященная главе правительства Королевства Дания.

Ее открыли Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен после завершения переговоров.

Глава Украинского государства напомнил, что на Аллее запечатлены имена тех, кто был с Украиной и поддерживал украинское общество в сложные времена полномасштабного российского вторжения. В частности, Мэтте Фредериксен посещала нашу страну в апреле 2022 года, а в этом году в конце января вместе с Владимиром Зеленским побывала на Одесщине и Николаевщине, над восстановлением которой Дания взяла шефство.

Президент отметил, что Украина сдержала российскую агрессию благодаря силам обороны, украинскому народу и партнерам.

«Я хочу поблагодарить Мэтте. Она как лидер своего народа была с нами с самого начала этой борьбы за свободу и независимость. Премьер-министр Дании была с нами в самые тяжелые часы. И это уже третий визит в Украину во время этой войны», – добавил он.

Глава государства подчеркнул, что результатом визитов Мэтте Фредериксен всегда является конкретная поддержка Украины на поле боя, экономике и гуманитарной сфере.

Источник фото: president.gov.ua

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