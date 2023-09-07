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  1. В Україні

На Алеї сміливості в Києві з'явилася ще одна іменна табличка

12:15, 7 вересня 2023
Іменна табличка присвячена очільниці уряду Королівства Данія Метте Фредеріксен.
На Алеї сміливості в Києві з'явилася ще одна іменна табличка
Джерело фото: president.gov.ua
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На Алеї сміливості, що на площі Конституції, в Києві з'явилася іменна табличка, присвячена очільниці уряду Королівства Данія.

Її відкрили Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен після завершення переговорів.

Глава Української держави нагадав, що на Алеї закарбовані імена тих, хто був з Україною та підтримував українське суспільство в складні часи повномасштабного російського вторгнення. Зокрема, Метте Фредеріксен відвідувала нашу країну у квітні 2022 року, а цьогоріч наприкінці січня разом із Володимиром Зеленським побувала на Одещині та Миколаївщині, над відновленням якої Данія взяла шефство.

Президент зазначив, що Україна стримала російську агресію завдяки силам оборони, українському народу та партнерам.

«Я хочу подякувати Метте. Вона як лідер свого народу була з нами із самого початку цієї боротьби за свободу й незалежність. Прем’єр-міністр Данії була з нами у найважчі години. І це вже третій візит в Україну під час цієї війни», – додав він.

Глава держави наголосив, що результатом візитів Метте Фредеріксен завжди є конкретна підтримка України на полі бою, в економіці та гуманітарній сфері.

Джерело фото: president.gov.ua

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