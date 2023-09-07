Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Військовослужбовці, які бажають стати адвокатами, зможуть усунути несумісність після війни, — рішення Ради адвокатів

Строк усунення обставин несумісності для військовослужбовців, які бажають отримати адвокатське свідоцтво, подовжений.

Ентоні Блінкен обговорив забезпечення незалежності та доброчесності антикорупційних органів і судів під час візиту до Києва

Держсекретар США Блінкен під час візиту до Києва закликав до подальшого прогресу в програмі реформ в Україні, включаючи боротьбу з корупцією та забезпечення незалежності та доброчесності українських антикорупційних органів і судів, - Держдеп.

Верховній Раді пропонують повністю відновити документальні позапланові перевірки з 1 жовтня 2023 року, - став відомий текст законопроекту

Повного відновлення перевірок вимагає МВФ.

Чи будуть розширювати перелік спеціальностей жінок для постановки на військовий облік, - представник Президента в Раді пояснив

Федір Веніславський: Розширювати перелік спеціальностей жінок для обов’язкової постановки на військовий облік поки що не будуть.

З 1 січня будуть скасовані стимулюючі виплати для держслужбовців, а розмір премій буде обмежено – НАДС

Мінімальний розмір посадового окладу з 1 січня 2024 року – 7 100 гривень.

  1. Публікації
  2. / Законодавство

Верховній Раді пропонують повністю відновити документальні позапланові перевірки з 1 жовтня 2023 року, - став відомий текст законопроекту

10:39, 7 вересня 2023
Повного відновлення перевірок вимагає МВФ.
Верховній Раді пропонують повністю відновити документальні позапланові перевірки з 1 жовтня 2023 року, - став відомий текст законопроекту
Джерело фото: rada.gov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

З 1 жовтня 2023 року в Україні можуть відновити документальні позапланові перевірки. Відповідний законопроект про внесення змін до Податкового кодексу и та інших законів щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок 10016 зареєстровано у Верховній Раді 6 вересня.

Ініціатором проекту виступає Кабмін, а сам документ підписав міністр фінансів Сергій Марченко.

Суть ідеї авторів проекту проста – не відкладати такі перевірки до кінця воєнного стану, а відновити їх вже з 1 жовтня 2023 року.

Раніще, 30 червня, Верховна Рада 30 червня ухвалила законопроект №8401, який включав у себе виконання вимог програми з МВФ про скасування 2% єдиного податку з 1 серпня, контролю РРО з 1 жовтня та повернення документальних перевірок лише у трьох сферах: фінансовому, грального бізнесу та підакцизних товарів. Однак, за словами депутатів, таке вибіркове повернення документальних перевірок МВФ українській владі не зарахував, тож, власне, і з’явився новий законопроект Уряду.

Як відомо, чинна норма Податкового кодексу встановлює, що тимчасово, на період з 1 серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану документальні позапланові перевірки проводяться виключно на звернення платника податків та/або з підстав:

  • визначених підпунктами 78.1.1 (у частині документальних позапланових перевірок платників податків, за якими отримано інформацію, що свідчить про порушення податкового законодавства з питань оподаткування доходів, отриманих нерезидентами, із джерелом їх походження з України та/або з питань оподаткування нерезидентів, які здійснюють свою діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва, платників податків, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції, організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес), платників податків, які надають фінансові, платіжні послуги), 78.1.2 (у частині контролю за трансфертним ціноутворенням), підпунктами пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу,
  • та/або документальні позапланові перевірки платників податків, за якими отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іван Войтович
    Іван Войтович
    заступник голович Херсонського окружного адміністративного суду
  • Андрій Зінченко
    Андрій Зінченко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду