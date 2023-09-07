Верховній Раді пропонують повністю відновити документальні позапланові перевірки з 1 жовтня 2023 року, - став відомий текст законопроекту

Повного відновлення перевірок вимагає МВФ.

Джерело фото: rada.gov.ua

З 1 жовтня 2023 року в Україні можуть відновити документальні позапланові перевірки. Відповідний законопроект про внесення змін до Податкового кодексу и та інших законів щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок 10016 зареєстровано у Верховній Раді 6 вересня.

Ініціатором проекту виступає Кабмін, а сам документ підписав міністр фінансів Сергій Марченко.

Суть ідеї авторів проекту проста – не відкладати такі перевірки до кінця воєнного стану, а відновити їх вже з 1 жовтня 2023 року.

Раніще, 30 червня, Верховна Рада 30 червня ухвалила законопроект №8401, який включав у себе виконання вимог програми з МВФ про скасування 2% єдиного податку з 1 серпня, контролю РРО з 1 жовтня та повернення документальних перевірок лише у трьох сферах: фінансовому, грального бізнесу та підакцизних товарів. Однак, за словами депутатів, таке вибіркове повернення документальних перевірок МВФ українській владі не зарахував, тож, власне, і з’явився новий законопроект Уряду.

Як відомо, чинна норма Податкового кодексу встановлює, що тимчасово, на період з 1 серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану документальні позапланові перевірки проводяться виключно на звернення платника податків та/або з підстав:

визначених підпунктами 78.1.1 (у частині документальних позапланових перевірок платників податків, за якими отримано інформацію, що свідчить про порушення податкового законодавства з питань оподаткування доходів, отриманих нерезидентами, із джерелом їх походження з України та/або з питань оподаткування нерезидентів, які здійснюють свою діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва, платників податків, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції, організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес), платників податків, які надають фінансові, платіжні послуги), 78.1.2 (у частині контролю за трансфертним ціноутворенням), підпунктами пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу,

та/або документальні позапланові перевірки платників податків, за якими отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями.

Автор: Наталя Мамченко

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