США готують для України нову партію касетних боєприпасів, — ЗМІ

Повідомляється, що касетні боєприпаси виявилися дуже ефективними.

США мають намір відправити Україні більше касетних боєприпасів. Це може статися найближчим часом. Про це пише The New York Time.

Видання, посилаючись на американських чиновників, заявляє, що українська армія незабаром може отримати нову партію касетних снарядів.

"Тепер, через два місяці після того, як Сполучені Штати відправили перший транш боєприпасів в Україну, щоб переконатися, що боєприпаси у її військ не закінчаться, троє американських чиновників заявили, що адміністрація Байдена планує надіслати більше незабаром", - йдеться у матеріалі.

При цьому видання з посиланням на українських військових зазначає, що касетні боєприпаси виявилися дуже ефективними.

"Вони суперефективні. Коли наші хлопці бачать, як ми використовуємо їх проти ворога, їхній дух піднімається", - сказав український морпіх, який брав участь у боях за Урожайне.

Раніше повідомлялося, що США оголосили про новий пакет допомоги та вперше передають Україні боєприпаси зі збідненим ураном.

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