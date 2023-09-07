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ВАКС залишив під вартою ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва з правом внесення застави у 55 мільйонів гривень

10:27, 7 вересня 2023
Антикосуд продовжив колишньому голові Верховного Суду строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 16 жовтня 2023 року.
ВАКС залишив під вартою ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва з правом внесення застави у 55 мільйонів гривень
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Вищий антикорупційний суд залишив під вартою ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва. Про це повідомляє ВАКС.

Так, 6 вересня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання детектива НАБУ та продовжив колишньому голові Верховного Суду строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у межах строку досудового розслідування, тобто – до 16 жовтня 2023 року.

Як альтернатива цьому запобіжному заходу, для підозрюваного залишається можливість внесення грошової застави у розмірі 55 000 000 грн.

У разі внесення застави підозрюваний звільняється з-під варти. З моменту звільнення з-під варти, у зв’язку із внесенням коштів на відповідний рахунок, вважатиметься, що до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

На нього також покладатимуться обов’язки:

  • прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора або суду;
  • не залишати населений пункт, в якому проживає, без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду;
  • повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;
  • утримуватися від спілкування з особами, указаними в ухвалі суду;
  • здати на зберігання до ГУ ДМС у м. Києві свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, зо даються право на виїзд з України;
  • носити електронний засіб контролю (браслет).

Раніше ми писали, що ВАКС зменшив розмір застави ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву на 20 мільйонів гривень.

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