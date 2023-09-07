Українські підприємці знову можуть реєструвати бізнес на Google-картах

У 2022 році Google заблокував для України можливість користуватися Google business та додавати нові обʼєкти на карти через безпекові фактори.

Зображення: freepik.com

Підприємці в Україні знову можуть реєструвати бізнес на Google-картах. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Так, у квітні 2022 року Google заблокував для України можливість користуватися Google business та додавати нові обʼєкти на карти через безпекові фактори. Українці не могли публікувати відгуки, ставити запитання та додавати інформацію про свій бізнес.

«Команда Мінцифри працювала спільно з Google, що дало змогу знову додавати нові об’єкти, залишати коментарі тощо», - зазначив він.

Також ми писали, що українські підприємці зможуть і надалі продавати товари на Amazon без комісії, так як компанія продовжила пільгові умови для бізнесу з України ще на рік.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.