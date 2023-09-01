Українські підприємці зможуть ще рік продавати товари на Amazon без комісії

Amazon продовжила пільгові умови для українських бізнесменів.

Джерело фото: BRENDAN MCDERMID / REUTERS

Українські підприємці зможуть і надалі продавати товари на Amazon без комісії, так як компанія продовжила пільгові умови для бізнесу з України ще на рік. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Підприємці не сплачуватимуть комісію в 7–17% за кожен проданий товар.

«Рішення Amazon допоможе українському бізнесу активніше розвиватися, масштабуватися на міжнародний рівень та підсилювати бренд України за кордоном», - наголосив він та подякував компанії за те, що відгукнулася на пропозицію про скасування комісії для українців минулого року та продовжила термін до вересня 2024 року.

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